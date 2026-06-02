2026, Պաթոֆիզիոլոգիա, սակավաշարժություն, բժշկական կրթությունը Հայաստանում | Արտեմ Գրիգորյան | MedCast 64
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 96 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն է բժիշկ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պաթոֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արտեմ Գրիգորյանը: Նրա հետ զրուցել ենք պաթոֆիզիոլոգիա առարկայի էությունից և բարդությունից, սակավաշարժության և ագրեսիվության կապից, քննարկել ենք՝ արդյոք մարդիկ միակ բանական էակներն են, սթրեսային իրավիճակների անհրաժեշտությունը գիտության զարգացման մեջ, բժշկական և ընդհանուր կրթության ճիշտ կազմակերպումը, գնահատման համակարգը, մենթորների անհրաժեշտությունը՝ ուսանողների կարիերայի կողմնորոշման հարցում: