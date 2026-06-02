2026, Սեռավարակներ, ՄԻԱՎ, Սիֆիլիս և DJing | Էմիլ Միրզոյան | MedCast 90
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը ՀՀ Առողջապահության նախարարության մաշկաբանության և այրվածքաբանության վեներաբանության և էսթետիկ բժշկության բաժինների ղեկավար Էմիլ Միրզոյանն է: Հաղորդման ընթացքում Էմիլ Միրզոյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են սեռավարակների տեսակները և դրանց տարածվածությունը Հայաստանում: Անդրադարձել են նաև ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հավանականությանը, վեներական մարդու իրավունքներին և բուժումներին: Անդրադարձել են՝ ինչ է սիֆիլիսը և ինչպես պաշտպանվել վարակից, ինչ է գոնորեան և խլամիդիան: Ինչպես նաև խոսել են DJing-ի, «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» խաղի մասին: