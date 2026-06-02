2026, Բժշկական մարքեթինգը, թրենդները և բժիշկ-ինֆլյուենսերները | Անուշ Բադալյան | MedCast 94
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնի մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Անուշ Բադալյանն է: Հաղորդման ընթացքում Անուշ Բադալյանը և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել բժշկական ոլորտի մարքեթինգի բոլոր մանրամասները: Անդրադարձել են նաև մարքեթինգի կարևորությանը և դրա մասին թյուր կարծիքին, ինֆլյուենսեր մարքեթինքին և «Շենգավիթ» ԲԿ-ի ինֆլյուենսերներին, բժշկական մարքեթինգի թրենդներին և մահվան ելքով դեպքերի լուսաբանմանը: Ինչպես նաև խոսել են, թե ինչն է կարևոր բժշկական մարքեթինգում: