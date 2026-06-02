2026, 8 հարց գինեկոլոգին մարտի 8-ին | Պավել Սոցկիյ | MedCast 100
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը առաջին բժիշկ բլոգեր և Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի մանկաբարձ-գինեկոլոգ Պավել Սոցկիյն է: Հաղորդման ընթացքում Պավել Սոցկիյն և Դավիթ Տոնոյանը քննարկել են 8 հարց, որոնք վերաբերվում են մանկաբարձությանը և գինեկոլոգիային: Անդրադարձել են հղիությանը դաշտանային ցիկլի ժամանակ, հորմոնալ խանգարումներին, ցածր լիբիդոյի պատճառներին, հակաբեղմնավորիչների օգտագործմանը, ցավոտ դաշտանին և ամուսնանալուն: Ինչպես նաև խոսել են, թե արդյոք պոլիկիստոզի և անպղության, արգանդի խոռոչի միոմայի, հղիությունից հետո նիհարելու և հղիության ժամանակ ճնշման բարձրացման մասին: