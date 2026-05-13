2026, Անպտղություն, արտամարմնային բեղմնավորում և կանացի առողջություն | Հռիփսիմե Գրիգորյան | MedCast 112
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր գինեկոլոգ-ռեպրոդուկտոլոգ Հռիփսիմե Գրիգորյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք մասնագիտության գաղտնիքները, միֆերը, հոգեբանական անպտղությունը և IVF Life կլինիկան։ Անդրադարձել ենք տղամարդու առողջությանը, արտամարմնային բեղմնավորման մասին միֆերին և ԷԿՈ-ի ստատիստիկային։ Ինչպես նաև խոսել ենք կնոջ ձվարանների առողջությունից, գեների պլանավորումից և դոնոր լինելու պայմաններից։