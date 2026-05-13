2026, Քաղցկեղածին գործոններ, քիմիոթերապիա, հորմոնալ թերապիա, գենետիկ քաղցկեղ | Լևոն Բադալյան | MedCast 116
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Ուռուցքաբան Լևոն Բադալյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք քաղցկեղը, դրա ռիսկերը և պատճառները։ Անդրադարձել ենք թերապիաների տեսակներին՝ հորմոնալ, քիմիական, իմունոթերապիա։ Ինչպես նաև խոսել ենք ճառագայթային բուժումից, ժառանգաբար անցնող քաղցկեղներից և քիմիոթերապիայի հետևանքներից։