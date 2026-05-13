2026, Քթի վիրահատություն, կոնդիցիոներից վնասներ, ականջների հիգիենա և կոկորդի հազ | Գայանե Գալստյան | MedCast 123
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրն էր Գայանե Գալստյանը։ Հաղորդման ընթացքում հյուրի հետ քննարկել ենք քթի վիրահատության ազդեցությունը շնչառության վրա, տարատեսակ ախտանիշներ՝ հազ, քթահոսք, կոկորդային հազ, ինչպես նաև հոտառության խնդիրները։ Անդրադարձել ենք քթով օգտագործվող թմրանյութերի վնասներին, քթային արնահոսությանը և քթի հիգիենային։ Ինչպես նաև խոսել ենք ականջների խնամքի, բորբոքման, խշշոցի, նշիկների և անգինաների մասին, կոնդիցիոների վնասակար ազդեցությունից և լեզվակի ու ձայնի հետ կապված խնդիրներից։