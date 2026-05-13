2026, Առողջապահական ապահովագրություն և պետպատվեր | Անահիտ Ավանեսյան | MedCast 137
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք առողջապահության համընդհանուր ապահովագրությանը, պետպատվերին և թե որ սեգմենտներն են ներառվում այս շրջանակում։ Քննարկեցինք շտապ օգնությունը, հարկերի վճարումը և ԲԿ-ների ընդգրկվածությունը ապահվագրության մեջ։