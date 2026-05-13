2026, КВН-ի սցենարներ, հումոր, ստոմատոլոգիա | Մեսրոպ Սարգսյան | MedCast 143
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այս թողարկման հյուրն է Մեսրոպ Սարգսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք КВН-ի ընթացքին, հումորի դերին և հումորի փոփոխություններին։ Քննարկեցինք Ֆրանս Մեդի բժիշկների մասնագիտական պատրաստվածությունը և կենտրոնի զարգացման հեռանկարները։ Ինչպես նաև խոսեցինք ապագայի ծրագրերի, երեխաների համար ստեղծված հնարավորությունների և այն մասին, թե ինչու Ֆրանս Մեդը կարևոր ընտրություն է ընտանիքների համար։