КВН-ի սցենարներ, հումոր, ստոմատոլոգիա | Մեսրոպ Սարգսյան | MedCast 143
Wink
Сериалы
MedCast
1-й сезон
КВН-ի սցենարներ, հումոր, ստոմատոլոգիա | Մեսրոպ Սարգսյան | MedCast 143
2026, КВН-ի սցենարներ, հումոր, ստոմատոլոգիա | Մեսրոպ Սարգսյան | MedCast 143
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

MedCast-ի այս թողարկման հյուրն է Մեսրոպ Սարգսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձանք КВН-ի ընթացքին, հումորի դերին և հումորի փոփոխություններին։ Քննարկեցինք Ֆրանս Մեդի բժիշկների մասնագիտական պատրաստվածությունը և կենտրոնի զարգացման հեռանկարները։ Ինչպես նաև խոսեցինք ապագայի ծրագրերի, երեխաների համար ստեղծված հնարավորությունների և այն մասին, թե ինչու Ֆրանս Մեդը կարևոր ընտրություն է ընտանիքների համար։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг