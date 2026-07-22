2026, Դաշտանի ֆունկցիա և անպտղության պատճառներ, HPV | Ադրինե Գրիգորյան | MedCast 45
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
MedCast (сериал, 2026) сезон 1 серия 114 смотреть онлайн
О сериале
MedCast-ի այսօրվա հյուրը գինեկոլոգ Ադրինե Գրիգորյանն է։ Ադրինեի հետ զրուցել ենք դաշտանի ֆունկցիայի մասին՝ ինչ է տեղի ունենում կնոջ օրգանիզմում, HPV-ի (Human papillomavirus/մարդու պապիլոմավիրուս) պատվաստման, վտանգների, գարդասիլի մասին։ Ինչպես նաև՝ ինչպես է ավելորդ քաշը ազդում օրգանիզմի աշխատանքի վրա և հանդիսանում մի շարք հիվանդությունների պատճառ։