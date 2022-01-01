Кинотеатр
Wink
Детям
Маша и Медведь: Анимашки
1-й сезон
Кинотеатр

Маша и Медведь: Анимашки (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92022, Кинотеатр
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анимашки — Короткие и смешные зарисовки из жизни непоседливой Маши, её лучшего друга Медведя и всех-всех-всех. Маша в магазине игрушек, ресторане, аэропорту и даже в музее современного искусства — такого простора для веселья у неё ещё не было!

Сериал Кинотеатр 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг