Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Документальный, Спортивный12+

Эта серия пока недоступна

Казалось бы, что мы не видели в нашем домашнем регионе – Самарской области. Однако Владимир Шешенин и в этот раз сумел открыть для себя новые места. Прогулялся по набережной и посетил легендарный самарский булочно-кондитерский комбинат, пообедал в ресторане-путешествии и поднялся на воздух на самолете-амфибии, попал на конвейер «АВТОВАЗА» и наслаждался видами жигулевских гор.
Добро пожаловать в путешествие по Самарской области вместе с проектом «МАРШРУТ ПОСТРОЕН».

Россия
Спортивный, ТВ-шоу, Документальный
37 мин / 00:37

