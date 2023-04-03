Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Казалось бы, что мы не видели в нашем домашнем регионе – Самарской области. Однако Владимир Шешенин и в этот раз сумел открыть для себя новые места. Прогулялся по набережной и посетил легендарный самарский булочно-кондитерский комбинат, пообедал в ресторане-путешествии и поднялся на воздух на самолете-амфибии, попал на конвейер «АВТОВАЗА» и наслаждался видами жигулевских гор.

Добро пожаловать в путешествие по Самарской области вместе с проектом «МАРШРУТ ПОСТРОЕН».



