Мама, я русского люблю (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

В стакане – vodka. В руках – balalayka. На голове – ushanka. Такой он, русский Ваня, в глазах неискушенного Востока и надменного Запада. Им, взрывным турчанкам, гордым арабкам, изнеженным француженкам, японкам-скромницам выучить «великий-могучий» – словно подвиг совершить. А уж «выйти за русского» – все равно, что выйти в открытый космос. Но однажды они сказали: «Поехали!» И махнули рукой на протесты родных, трудности перевода, национальные особенности русских свекровей, странности славянского быта. «Мама, а я русского люблю!», – заявили однажды героини нового документального сериала. Ну а дальше, как водится – началось самое интересное... Новый туристический тренд – за любовью в Россию. Если верить иностранным форумам – лучшие мужья – made in Russia. Качество гарантировано.



Свои истории знакомств с русскими мужьями расскажут певицы Перукуа Френсисиз Австралии и Габриэлла да Сильва из Бразилии, а также Лючиа из Италии, Джу Юн Бэ из Южной Кореи, Лора Пикенс из США, Сяо Хэ из Китая и многие другие.

