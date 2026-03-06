8.82026, Мама в 16. Сезон 5. Серия 5
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Мама в 16 (сериал, 2026) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
- 16+75 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 1
- 16+76 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 2
- 16+71 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 3
- 16+69 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 4
- 16+76 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 5
- 16+75 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 6
- 16+73 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 7
- 16+71 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 8
- 16+70 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 9
- 16+69 мин
Мама в 16
Сезон 5 Серия 10
О сериале
Истории девочек-подростков, столкнувшихся с ранней беременностью. Их путь полон взрослых проблем: осуждение семьи и друзей, конфликты с отцом ребенка и финансовые трудности.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
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