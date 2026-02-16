Мама в 16. Сезон 3. Серия 3
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Мама в 16
3-й сезон
3-я серия
8.82025, Мама в 16. Сезон 3. Серия 3
Реалити - шоу16+
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Мама в 16 (сериал, 2025) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Истории девочек-подростков, столкнувшихся с ранней беременностью. Их путь полон взрослых проблем: осуждение семьи и друзей, конфликты с отцом ребенка и финансовые трудности.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.2 КиноПоиск