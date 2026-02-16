Мама в 16. Сезон 2. Серия 3
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Мама в 16
2-й сезон
3-я серия
8.92024, Мама в 16. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу16+
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Мама в 16 (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Истории девочек-подростков, столкнувшихся с ранней беременностью. Их путь полон взрослых проблем: осуждение семьи и друзей, конфликты с отцом ребенка и финансовые трудности.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.2 КиноПоиск