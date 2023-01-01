Маленький принц и друзья (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Маленький принц и друзья. Сезон 1. Серия 6
Маленький принц и друзья
1-й сезон
6-я серия
8.12023, Le Petit Prince et ses amis
Мультсериалы6+
Обычные школьники младших классов Шарлотта и Элайджа получают возможность перемещаться в красочный мир говорящих планет и сказочных королевств с помощью настенных рисунков. Компанию в путешествиях им составят Маленький принц и его волшебные спутники — Лис и Роза.

Сериал Маленький принц и друзья 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

