Маленький принц и друзья (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Обычные школьники младших классов Шарлотта и Элайджа получают возможность перемещаться в красочный мир говорящих планет и сказочных королевств с помощью настенных рисунков. Компанию в путешествиях им составят Маленький принц и его волшебные спутники — Лис и Роза.



Сериал Маленький принц и друзья 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.