Маленькие женщины (2017). Серия 3
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Сериалы
Маленькие женщины (2017)
1-й сезон
3-я серия
9.22017, Little Women
Драма18+

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Маленькие женщины (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Тв-адаптация знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт. Одну из ключевых ролей в сериале сыграла Майя Хоук («Очень странные дела»). «Маленькие женщины» — это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время. «Маленькие женщины» — стильная и прочувствованная экранизация великой истории, которая будет актуальна всегда.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Драма
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb