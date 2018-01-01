Маленькие женщины (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Тв-адаптация знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт. Одну из ключевых ролей в сериале сыграла Майя Хоук («Очень странные дела»). «Маленькие женщины» — это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время. «Маленькие женщины» — стильная и прочувствованная экранизация великой истории, которая будет актуальна всегда.

