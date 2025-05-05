Магнат (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Прокуратура Белграда расследует коммерческую деятельность влиятельного бизнесмена Владана Симоновича, которого подозревают в коррупции и взяточничестве. Тем временем Владан решает купить продовольственную компанию, у которой дела идут не очень хорошо, но она может стать перспективной. У бизнесмена есть серьезные конкуренты, которые также претендуют на покупку компании. Он подозревает, что в его ближайшем окружении есть предатель, который работает на врагов. Владан собирает родных на семейный праздник в роскошном ресторане, где сообщает сыну, что хочет отойти от дел после завершения сделки и передать ему руководство компанией. Во время торжества на бизнесмена совершается покушение на убийство.

