Мафия убивает только летом (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2016, La mafia uccide solo d'estate
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История обычной итальянской семьи, живущей в Палермо в конце 1970-х. Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Артуро. Его точка зрения перемежается с историческими фактами, относящимися к сицилийской мафии, которая в ту эпоху заправляла всем в этой части Италии.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПДРежиссёр
Пьерфранческо
Дилиберто
- ККАктриса
Кристиана
Капотонди
- ПДАктёр
Пьерфранческо
Дилиберто
- ДААктриса
Джиневра
Антона
- КДАктёр
Клаудио
Джоэ
- БТАктриса
Барбара
Табита
- РЛАктёр
Розарио
Лизма
- ЭСАктёр
Энцо
Саломоне
- ММАктёр
Маурицио
Маркетти
- АААктёр
Антонио
Альвеарио
- ПДСценарист
Пьерфранческо
Дилиберто
- ММСценарист
Марко
Мартани
- ФБПродюсер
Фаусто
Брицци
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- РФОператор
Роберто
Форца
- СПКомпозитор
Санти
Пулвиренти