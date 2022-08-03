Мафия убивает только летом (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

История обычной итальянской семьи, живущей в Палермо в конце 1970-х. Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Артуро. Его точка зрения перемежается с историческими фактами, относящимися к сицилийской мафии, которая в ту эпоху заправляла всем в этой части Италии.

