Мачеха (2005). Серия 14
Wink
Сериалы
Мачеха (2005)
1-й сезон
14-я серия

Мачеха (2005) (сериал, 2005) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.72005, La madrastra
Триллер, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Компания молодых друзей отправляется в путешествие, обернувшееся трагедией. Мария слышит выстрел, после которого обнаруживает свою подругу Патрисию мертвой. В панике девушка неосознанно берет в руки пистолет, оставленный убийцей. На основании таких неопровержимых улик, Марию обвиняют в преступлении и выносят приговор — пожизненное заключение. Муж Марии, известный бизнесмен Эстебан, верит в виновность жены.

Страна
Мексика
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb