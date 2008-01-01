Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

К Кэти приходит мать Сэма – Джема - и сообщает, что ее сын пропал. Вечером Сэм появляется у Кэти, и она рассказывает ему подробности смерти отца. Джессика очень переживает, что Алекс ее избегает. Труди выписывает Сэлли и ее маленькому сыну чек и идет к ним в отель. Там ее ожидает шокирующее открытие. Не в силах больше скрывать правду от мужа, Шабан во всем ему признается…



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