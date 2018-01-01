Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Легкая, смешная, откровенная история четырех университетских подруг Кэти, Шабан,Труди и Джессики,рассказывающая о жизненных перипетиях. После смерти Джона Грэя в город приезжает его сын Сэм и узнает, что у отца была любовница. Молодой человек задается целью найти эту женщину. Шабан и ее муж Гари безрезультатно пытаются завести ребенка. Коллега Шабан, Доминик, проявляет к ней повышенный интерес, между ними возникает взаимная страсть. На протяжении 6 лет кто-то звонит Труди домой и молчит в трубку. Это наводит ее на мысль, что Пол, ее муж, может быть жив. Джессике на работе поручают необычное задание - организацию свадьбы двух девушек...

