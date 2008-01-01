Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Алекс начинает сомневаться в своей любви к Лизе. Но Джессика уговаривает ее не отказываться от брака, хотя сама очень переживает. Сэм не дает прохода Кэти, и она решает вычеркнуть его из своего списка пациентов. Кто-то в очередной раз звонит Труди домой и молчит в трубку. Ей удается выяснить, что звонили из местного отеля. Вскоре к Труди приходит женщина по имени Сэлли и утверждает, что она была любовницей ее мужа Пола. Шабан продолжающая встречаться с Домиником, понимает, что беременна…



Сериал Любовницы: 1 сезон 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.