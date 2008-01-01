Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2008, Любовницы: 1 сезон. 2 серия
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Сюжет
Джессика продолжает подготовку к свадьбе и ловит себя на мысли, что одна из девушек ей очень симпатична. Сэм почти уверен, что любовницей его отца была Кэти, она ему безумно нравится. Отношения Труди с ее новым поклонником Ричардом стремительно развиваются. Джессика подозревает, что он ухаживает за подругой из-за денег, которые она получила после гибели мужа. Результаты анализов Гари оказываются неутешительными: он не может иметь детей…
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