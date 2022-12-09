Любовники. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Любовники
1-й сезон
7-я серия

Любовники (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.82021, Sakli
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Турецкая адаптация одноименной американской мелодрамы, получившей «Золотой глобус» как «Лучший драматический сериал» в 2015 году. Во время отдыха на шикарной вилле тестя с женой и детьми писатель Озан оказывается в прибрежной закусочной, где обращает внимание на официантку Аслу. Вскоре между героями завязывается бурный тайный роман, ведь женат не только Озан, но и Асла тоже замужем. в хорошем качестве

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb