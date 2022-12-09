Любовники (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Турецкая адаптация одноименной американской мелодрамы, получившей «Золотой глобус» как «Лучший драматический сериал» в 2015 году. Во время отдыха на шикарной вилле тестя с женой и детьми писатель Озан оказывается в прибрежной закусочной, где обращает внимание на официантку Аслу. Вскоре между героями завязывается бурный тайный роман, ведь женат не только Озан, но и Асла тоже замужем. в хорошем качестве

