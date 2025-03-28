Любовь не понимает слов (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Мурат - красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью. Однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство и молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания?

