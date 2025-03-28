Любовь не понимает слов (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2016, Любовь не понимает слов. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Мурат - красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью. Однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство и молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания?
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- БСРежиссёр
Бесте
Султан Касапогуллары
- БИРежиссёр
Бахадыр
Индже
- ОКАктёр
Огузхан
Карби
- ТКАктриса
Туче
Карабаджак
- БДАктёр
Бурак
Дениз
- Актриса
Мерве
Чагыран
- ОТАктриса
Озджан
Текдемир
- ДГАктриса
Демет
Гюль
- БЧАктриса
Бетюль
Чобаноглу
- АЯАктёр
Адем
Явуз Озата
- Актриса
Ханде
Эрчел
- СФАктёр
Сулейман
Фелек
- АЭСценарист
Айлин
Эрен
- НУСценарист
Нурай
Услу
- АБСценарист
Аксель
Бонфиль
- ТБПродюсер
Туран
Баят
- БСПродюсер
Бурак
Сайашар
- ДТКомпозитор
Джем
Тунджер