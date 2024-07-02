Любовь между феей и дьяволом (сериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Фея, находящаяся на низшей ступени иерархии, случайно воскрешает могущественного демона, и с этого момента их судьбы тесно переплетаются. Романтическое фэнтези по роману знаменитой китайской писательницы Цзюлу Фэйсян.
Фея по имени Орхидея по неосторожности снимает проклятие с демона Дунфана Цинцана, который тысячу лет находился в заточении в магической башне. Однако по невероятному стечению обстоятельств Дунфан и Орхидея меняются телами. Если об этом узнает кто-то еще, обоих ждут серьезные последствия, поэтому непримиримые враги решают оставить произошедшее в тайне. Согласно пророчеству, Орхидея — единственная, кто может остановить Дунфана, но мощное заклятие соединило их жизни, так что, если умрет один, такая же участь постигнет другого. Несмотря на сильную неприязнь, им приходится защищать друг друга, и постепенно они начинают чувствовать, что стали непозволительно близки.
Наблюдать за удивительными приключениями и запретными чувствами двух противоположностей вы сможете, если будете смотреть «Любовь между феей и дьяволом» — дорама 2022 года с русской озвучкой онлайн доступна в подписке Amediateka на Wink.