Любовь и немножко пломбира (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22019, Любовь и немножко пломбира. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+
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О сериале
Первая любовь Аси была как пломбир в летний день: пахла ванилью, наполняла блаженством и… быстро растаяла. Предательство любимого помогали пережить соседи – вдовец Павел с маленькой дочкой Полей. А потом пришла мысль, что вместе им будет легче справляться с этой жизнью. Ася и Павел поженились и, в общем, жили хорошо.
Вскоре Ася стала задумываться: а, может, это тоже любовь? Просто другая – спокойная, теплая, привычная, как картошка? И вот однажды она снова встретила на улице свою первую любовь – Алексея.