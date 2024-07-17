Первая любовь Аси была как пломбир в летний день: пахла ванилью, наполняла блаженством и… быстро растаяла. Предательство любимого помогали пережить соседи – вдовец Павел с маленькой дочкой Полей. А потом пришла мысль, что вместе им будет легче справляться с этой жизнью. Ася и Павел поженились и, в общем, жили хорошо.



Вскоре Ася стала задумываться: а, может, это тоже любовь? Просто другая – спокойная, теплая, привычная, как картошка? И вот однажды она снова встретила на улице свою первую любовь – Алексея.

