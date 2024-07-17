Любовь и немножко пломбира. Сезон 1. Серия 1
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Любовь и немножко пломбира
1-й сезон
1-я серия

Любовь и немножко пломбира (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Любовь и немножко пломбира. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Первая любовь Аси была как пломбир в летний день: пахла ванилью, наполняла блаженством и… быстро растаяла. Предательство любимого помогали пережить соседи – вдовец Павел с маленькой дочкой Полей. А потом пришла мысль, что вместе им будет легче справляться с этой жизнью. Ася и Павел поженились и, в общем, жили хорошо.

Вскоре Ася стала задумываться: а, может, это тоже любовь? Просто другая – спокойная, теплая, привычная, как картошка? И вот однажды она снова встретила на улице свою первую любовь – Алексея.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

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