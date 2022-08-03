WinkСериалыЛюбить до смерти1-й сезон79-я серия
Любить до смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Amar a muerte
Драма18+
О сериале
Трое совершенно разных мужчин – медиамагнат, преступник и профессор-антрополог – погибают в один день. Парадоксальным образом для всех них смерть оказывается не финалом, а началом новой жизни, ведь их души переселяются в тела друг друга. Смогут ли герои полностью переродиться и чем закончится эта удивительная история?
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb
- АЛРежиссёр
Алехандро
Лосано
- АБАктриса
Анжелика
Бойер
- МБАктёр
Мишель
Браун
- АНАктёр
Алехандро
Нонес
- АБАктёр
Артуро
Барба
- МААктриса
Макарена
Ачага
- КМАктриса
Клаудия
Мартин
- ДМАктриса
Джессика
Мас
- БЛАктриса
Барбара
Лопес
- ХДАктриса
Хессика
Диас
- ЛПСценарист
Леонардо
Падрон
- КРПродюсер
Карлос
Руэда
- ЭСПродюсер
Эрика
Санчез Су
- АФПродюсер
Алексис
Фридман
- МПХудожница
Мариса
Пеканинс