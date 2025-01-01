Луна для оборотня. Сезон 1. Серия 66
Wink
Сериалы
Луна для оборотня
1-й сезон
66-я серия

Луна для оборотня (сериал, 2025) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

2025, The Amazing Luna
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алисия — бесправная сирота, прислуга в семье Альфы Колина. Её единственная мечта — сбежать из стаи Теневой горы. Но в день 18-летия судьба преподносит неожиданный подарок: она встречает своего предназначенного — Альфу, Луи, того самого мальчика, в которого была влюблена в детстве. Какой выбор она сделает? Мстить тем, кто годами унижал её или довериться внезапно вернувшейся любви.
Но сможет ли Луи защитить её, когда вся стая против? И правда ли он тот, за кого себя выдаёт?

Сериал Луна для оборотня 1 сезон 66 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг