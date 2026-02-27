2022, Dream Teams
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Лучшие команды мира (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Кто достоин звания величайшей футбольной команды всех времен? Документальный сериал «Лучшие команды мира» пытается ответить на этот вопрос, выбирая ultimate-составы для сборной Германии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед» эры сэра Алекса Фергюсона. Узнайте подробности 40-серийного документального фильма.