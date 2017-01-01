Лонгмайр. Сезон 6. Серия 1
Wink
Сериалы
Лонгмайр
6-й сезон
1-я серия
8.52017, Longmire
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Лонгмайр (сериал, 2017) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.

Сериал Лонгмайр 6 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевики, Криминал, Драмы
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лонгмайр»