Лицом к лицу (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Две сестры, полицейская и судья, по-разному подходят к расследованию преступлений. Ироничный французский детектив о сложных семейных отношениях.



Майор Ванесса Танслен переезжает из Парижа в город, где живет ее отец. Там она сразу оказывается втянута в расследование загадочного убийства, в котором признался явно невиновный человек. В процессе работы она знакомится с известной судьей Жюстин Раму, и у женщин оказывается на удивление много общего. Жюстин еще не знает, что у них с Ванессой один отец, который годами скрывал от семьи дочь, рожденную от любовницы. Правда всплывает наружу, когда он трагически умирает, а Ванесса получает часть наследства. Ее отношения с Жюстин моментально портятся, и теперь сестры начинают вставлять друг другу палки в колеса. Ванесса не прочь пойти против правил, а Жюстин во всем старается следовать букве закона. Однако несмотря на их противостояние, им раз за разом удается вывести преступников на чистую воду.



