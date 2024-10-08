Линия разлома (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Четыре отдельных, но взаимосвязанных истории о разумном холодильнике, яблоке с необъяснимыми свойствами, загадочном ресторане и схватке с судьбой. Мини-сериал «Линия разлома» — фантастическая притча в духе «Черного зеркала», разворачивающаяся во вселенной культового фильма «Связь» Джеймса Уорда Биркита.



Когда мир вокруг перестает работать по знакомым правилам, главное — не потерять себя. Мужчину захватывает в плен собственный холодильник, оснащенный системой искусственного интеллекта, и рассчитывать ему остается только на помощь извне. Молодой стартап сталкивается с настоящей интернет-сенсацией — красным яблоком, которое не меняется и не портится, которое нельзя потрогать и познать. Писатель пытается выкупить заложенный компьютер, чтобы опубликовать статью о самой смешной шутке в мире, но это приведет к непредвиденным последствиям. Группа гостей посещает баснословно дорогой ресторан, но местные блюда оказываются с сюрпризом.



Какие открытия ждут героев этих историй? Смотрите в сериале «Линия разлома» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

