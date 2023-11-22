Лига наций (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Юмористическая программа «Лига наций» позволяет командам из стран СНГ продемонстрировать свое чувство юмора и способности к импровизации. Участники телешоу сражаются за главный приз — путешествие в Амстердам. Проигравшей команде предстоит утешительная поездка в столицу Монголии Улан-Батор. Каждый выпуск шоу состоит из различных конкурсов. «Подставь звезду» — ничего не подозревающий исполнитель вместе с участниками поет собственную песню, но с измененным текстом. В конкурсе «Горячая линия» одному из членов команды предстоит позвонить в какую-либо организацию и убедить сотрудников выполнить необычное задание. Программа является продолжением телешоу «Цвет нации».

