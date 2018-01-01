Лига 8Файт. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Лига 8Файт
1-й сезон
18-я серия

Лига 8Файт (сериал, 2018) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

2018, Лига 8Файт. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уникальный телепроект для всех любителей экстрима и единоборств. Если вы именно такой зритель, тогда спешите смотреть онлайн в хорошем качестве увлекательное командно-боевое шоу «Лига 8Файт» и приготовьтесь – будет очень жарко!

Ведущие программы Олег Мосалёв и
Соня Золотая станут вашими путеводителями в мир бойцовского клуба Eight Fight и расскажут, чем живет это достаточно новое для нашей страны движение. И, конечно, вы увидите бойцов в деле – на арене в виде восьмерки, за пределы которой противники будут стремиться выбить друг друга.

Сериал Лига 8Файт 1 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг