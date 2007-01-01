Личные вещи с Андреем Максимовым (сериал, 2007) сезон 1 серия 129 смотреть онлайн бесплатно

Что такое личные вещи? Они хранят самые сокровенные истории, они так много могут рассказать о своем хозяине и его жизни. Их интересно перебирать, они нуждаются во внимании и уходе. Вещи-свидетели радостей и печалей, вещи-воспоминания. Они хранятся в каждом доме. Старые полузабытые вещи возвращают героя программы к воспоминаниям о прожитой жизни, совершая экскурс в историю его семьи, страны, эпохи и его окружения. Каждая из отобранных личных вещей, найденных в сундуках или на чердаках, служит вехой на пути непрерывного движения-рассказа. Герои этих интервью-воспоминаний — наши знаменитости, российские и даже мировые звезды: Никита Михалков, Илья Олейников, Роман Виктюк, Вячеслав Зайцев, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Сергей Захаров, Сергей Безруков, Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Валерия, Михаил Козаков, Иосиф Кобзон, Костя Цзю, Юлия Рутберг, Эдуард Хиль, Анна Ковальчук, Валерий Золотухин, Михаил Шемякин, Александр Ширвиндт и многие другие.



Сериал Личные вещи с Андреем Максимовым 1 сезон 129 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.