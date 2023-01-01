Лето 1990 (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Детективный сериал из Италии о юристе, который оказался в прошлом после того, как его обвинили в убийстве. Безупречную жизнь юриста Элио разрушает очередной выпуск новостей: найдено тело его давней подруги Арианны, в которую он был без ума влюблен подростком. Летом 1990 года она пропала при загадочных обстоятельствах, а сейчас Элио стал главным подозреваемым в ее убийстве. Еще не оправившись от шока, Элио попадает в автокатастрофу и теряет сознание. Приходит в себя он уже в прошлом, в теле 18-летнего юноши. События того лета стерлись у него из памяти, но теперь Элио получает шанс узнать, что же тогда произошло на самом деле и, возможно, восстановить справедливость. Какие тайны ему откроются, расскажет «Лето 1990» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Сериал Лето 1990 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.