Lego Friends: Девчонки на задании (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.72018, LEGO Friends: Girls on a Mission
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пять подружек выполняют опасное задание по спасению своего города.
Сериал Lego Friends: Девчонки на задании 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаДания
ЖанрМультсериалы
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АХАктриса
Амайа
Хэрроу
- АКАктриса
Алекс
Картана
- АКАктриса
Аллегра
Кларк
- КБАктриса
Кира
Баклэнд
- ФМАктриса
Фэй
Мата
- БВАктёр
Брэд
Венейбл
- НКАктриса
Новин
Крамби
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- ДФАктёр
Джонатан
Фан
- ТКСценарист
Том
Кальтабиано
- ДССценарист
Джоэль
Селлнер
- РФПродюсер
Роберт
Фьюкес
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина