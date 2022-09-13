Lego Friends: Девчонки на задании. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
Lego Friends: Девчонки на задании
1-й сезон
13-я серия

Lego Friends: Девчонки на задании (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.72018, LEGO Friends: Girls on a Mission
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пять подружек выполняют опасное задание по спасению своего города.

Страна
Дания
Жанр
Мультсериалы
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Lego Friends: Девчонки на задании»