Легендарная пятерка (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Смелые герои, случайно превратившие всех жителей королевства в детей, защищают мир от злого колдуна и его прихвостней. Красочное фэнтези «Легендарная пятерка» — мультсериал для юных зрителей по мотивам известного французского комикса.



Королевство Алисия защищает не одна команда героев. Среди них — пятерка храбрецов, которых зовут Легендарные. Но вот однажды во время схватки с могущественным магом Ворожеем они случайно разбивают могущественный артефакт под названием Джовения. Хранящиеся внутри магические силы вырываются на свободу и превращают всех в Алисии, включая самих Легендарных, в детей. Теперь пятерка героев пускается на поиски способа обратить заклятие и защитить жителей королевства.



