Легенда о героях галактики: Новый тезис (мультсериал, 2018) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Легенда о героях галактики: Новый тезис. Сезон 4. Серия 10
Легенда о героях галактики: Новый тезис
4-й сезон
10-я серия
8.12018, Legend Of The Galactic Heroes: Die Neue These
Аниме, Фантастика18+
Две космические державы схлестнулись друг с другом в нескончаемой войне, которой руководят два гениальных полководца. Зрелищное фантастическое аниме «Легенда о героях галактики. Новый тезис» смотреть будет интересно всем, кто любит космооперы с многогранными персонажами и масштабными сражениями.

В третьем тысячелетии человечество вовсю покоряет космос, но даже теперь войны не остались в прошлом. Две сверхдержавы, тоталитарная Галактическая империя и демократический Союз Свободных Планет, ведут кровопролитные сражения уже 150 лет. Почти одновременно в этих государствах сменяется военное командование. В Империи главным полководцем оказывается юноша Райнхард фон Лоэнграмм, мечтающий уничтожить коррупцию и объединить человечество, добившись общей гармонии с помощью единой власти. В Союзе же руководителем вооруженных сил становится адмирал Ян Вэньли, гениальный стратег и ученый, всей душой ненавидящий войну. Бесконечная война превращается в противостояние идеологий, где каждая победа, предательство или новый союз способны радикально поменять судьбу цивилизации.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Мультсериалы, Аниме
Время
24 мин / 00:24

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb