Легенда о героях галактики: Новый тезис (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Две космические державы схлестнулись друг с другом в нескончаемой войне, которой руководят два гениальных полководца. Зрелищное фантастическое аниме «Легенда о героях галактики. Новый тезис» смотреть будет интересно всем, кто любит космооперы с многогранными персонажами и масштабными сражениями.



В третьем тысячелетии человечество вовсю покоряет космос, но даже теперь войны не остались в прошлом. Две сверхдержавы, тоталитарная Галактическая империя и демократический Союз Свободных Планет, ведут кровопролитные сражения уже 150 лет. Почти одновременно в этих государствах сменяется военное командование. В Империи главным полководцем оказывается юноша Райнхард фон Лоэнграмм, мечтающий уничтожить коррупцию и объединить человечество, добившись общей гармонии с помощью единой власти. В Союзе же руководителем вооруженных сил становится адмирал Ян Вэньли, гениальный стратег и ученый, всей душой ненавидящий войну. Бесконечная война превращается в противостояние идеологий, где каждая победа, предательство или новый союз способны радикально поменять судьбу цивилизации.



