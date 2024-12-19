Лачуга должника (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Лачуга должника. Сезон 1. Серия 4
8.22017, Лачуга должника. Сезон 1. Серия 4
Драма, Фантастика12+
В 1940 г. братья Павел и Пётр, семилетние мальчишки, находят в песчаном карьере загадочную капсулу. Присматривающий за ними 12-летний Виктор решает без мелюзги осмотреть находку и отправляет их на речку. Капсула оказывается посланием с планеты, зеркальной Земле — Ялмез. В нём - просьба о помощи, присланная из далёкого 2150 года, в котором цивилизация Ялмеза находится на грани гибели. Также в капсулу вложен препарат, который позволяет человеку жить миллион лет.

Виктор понимает только про долголетие и выпивает препарат. В то же время прибегает запыхавшийся Павел: Петра унесло течением, и маленький Павел не смог ему помочь...

