Лаборатория любви (сериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

В каждой стране, в каждом крупном городе обязательно есть свой краеведческий музей, железнодорожный вокзал и... Мост влюбленных, на котором пары признаются друг другу в нежных чувствах. Они приходят туда, чтобы оставить обычные замочки – милые сердцу залоги вечного чувства. Влюбленным кажется, что их страсть бесконечна как Вселенная. Но проходит время, меняются люди, меняется мир вокруг, и... Что остается от любви? Неужели только замочки на Мостике Влюбленных?



Именно это и пытается узнать главная героиня проекта – антрополог Маргарита Просветова (Вита Смачелюк). Она работает в Институте антропологии и пишет диссертацию о формуле любви. Чтобы вывести формулу, нужно найти сто пар. Где? На Мостах Влюбленных – это настоящий кладезь амурных историй. Маргарита отыскивает тех, чьи имена навсегда остались на замках. Отыскивает, чтобы узнать: что же случилось с теми, кто когда-то любил друг друга без памяти? Соавтор и помощник ее диссертации уличный фотограф Кузьма, который запечатлевает влюбленных на протяжении долгого времени.



Каждая серия – мелодрама, герои которой рассказывают свою love story, веселую и грустную, трагическую и лирическую, о том, что было, чего не случилось и о том, что могло бы быть. Узнавая истории жизни и любви, главная героиня словно примеряет их на себя. И основываясь на их опыте, пытается вывести идеальную формулу счастья.

