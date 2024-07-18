Кулинарный техникум. Сезон 1. Серия 36
Wink
Сериалы
Кулинарный техникум
1-й сезон
36-я серия

Кулинарный техникум (сериал, 2005) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

2005, Кулинарный техникум. Сезон 1. Серия 36
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Как приготовить вкусное блюдо? Редкое в употреблении или обыденное, на скорую руку или кропотливо тратя часы, мясное или воздушно-сладкое... Об этом расскажет ведущий и гурман Михаил Полицеймако и его гости.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг