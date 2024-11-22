Кукушки (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Юная Катя из-за матери-кукушки, увлечённой очередным мужчиной, оказывается на улице и вынуждена заботиться о себе сама. Следуя мечте, она поступает в авиатехникум учиться на стюардессу, но её планы ломает встреча с Алексеем, от которого она забеременела. Родив девочку, она осталась абсолютно одна без помощи и поддержки. Осознав, что ребенок для неё — непосильная ноша, Катя вынуждена отказаться от дочки.



Казалось бы, все налаживается — Катя продолжает учебу и становится стюардессой. Но в результате нелепой случайности попадает в колонию на 10 лет… Все эти годы она думает лишь о дочке — её мучает совесть, что оставила своего ребенка. Выйдя на свободу, Катя находит приёмных родителей своей дочери и узнает, что она погибла…

